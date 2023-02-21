Киев озвучил планы по Крыму: избавиться от местных и заселить националистами

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всех крымчан надо осудить за "сотрудничество с РФ", а вместо них туда надо заселить националистов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Мы не признаём никаких правовых действий, которые совершала Россия. Я призываю тех, кто приехал на землю нашего Крыма, и получил там какое-то имущество, что-то охранял, руководил, и так далее, — это бежать с нашего Крыма", — в эфире ровенского канала "ITV media group" сказала Верещук.

Она подчеркнула, что 50 тысяч крымчан выехали в 2014 году, а сейчас они готовы стать основой резерва. Плюс коренные народы являются для Киева потенциалом для восстановления государственности, подытожила националистка.