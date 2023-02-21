Сивков: если Польша сунется на Украину, мы перемелем её

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польская армия намного слабее украинской и не окажет достойное сопротивление ВС РФ на поле брани.

Об этом сообщил российский военный аналитик Константин Сивков.

"Польша может выставить где-то четыре дивизии, это сорок-пятьдесят тысяч человек. Обеспечить господство в воздухе не сможет, просто нет авиации в таком количестве. Значит, будут просто перемалываться 250 польских танков, как перемололись 2500 украинских", — в эфире "День ТВ" сказал эксперт.

По его словам, РФ способна в любой момент на спецоперацию поставить огромную группировку из сотен самолётов и тысяч танков. Даже по оценкам Запада ВС РФ на Украине сейчас либо могут развернуть, либо развернула 1800 танков, 400 самолётов, 300 вертолётов, 3000 боевых бронемашин, подчеркнул Сивков.

Он отметил, что ещё важный момент — в дело пока не вступила Белоруссия.

"Если вступает в действие Белоруссия, то Польша в стороне не останется", — подытожил обозреватель.