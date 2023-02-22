Частная военная компания доказала свою высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко. Однако ЧВК не сможет заменить армию России, подчеркнул он.
"В ЧВК приходят люди, для которых война — это жизнь, а в армии служат для того, чтобы война не началась", — указал эксперт.
Ищенко считает, что необходимо принять закон, который бы урегулировал отношения компании и государства, исходя из опыта украинского конфликта.
"ЧВК не сможет держать весь фронт в 1000 километров. Они воюют эффективно, но их мало, а армия не всегда готова к таким высокоэффективным и гибким штурмовым действиям", — объяснил политолог в беседе с "Военным делом".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.