Ищенко заявил, что ЧВК не сможет заменить ВС РФ в конфликте на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Частная военная компания доказала свою высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко. Однако ЧВК не сможет заменить армию России, подчеркнул он.

"В ЧВК приходят люди, для которых война — это жизнь, а в армии служат для того, чтобы война не началась", — указал эксперт.

Ищенко считает, что необходимо принять закон, который бы урегулировал отношения компании и государства, исходя из опыта украинского конфликта.

"ЧВК не сможет держать весь фронт в 1000 километров. Они воюют эффективно, но их мало, а армия не всегда готова к таким высокоэффективным и гибким штурмовым действиям", — объяснил политолог в беседе с "Военным делом".