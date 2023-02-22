Боевики украинской армии начали охотиться на российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк", поэтому солдаты ВС РФ вынуждены прятать боевые машины в лес.
Оружие выжигает оборону ВСУ под Угледаром и освобождает путь тихоокеанским морпехам, которые штурмуют город, сообщает НТВ.
После попадания снаряда в опорный пункт противника по зоне поражения создаётся объёмный вакуумный взрыв: давление сначала поднимается, а потом резко падает. Эти перепады пережить невозможно.
"Ощущаем большой азарт в том, что противник ведёт на нас охоту, но поймать не может", - рассказал наводчик оператор с позывным "Саид".
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