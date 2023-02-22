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Военкор Поддубный заявил, что Киев продолжает формировать ударную группировку ВСУ для контрнаступления

Силовые структуры

Ситуация в Артёмовске для ВС Украины остаётся тяжёлой. Бои идут уже в центре города, а жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют. Несмотря на потери, противник продолжает формировать ударную группировку для контрнаступления. Об этом сообщил военный репортёр ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

Военкор Поддубный заявил, что Киев продолжает формировать ударную группировку ВСУ для контрнаступления

"На Украине не прекращается мобилизация. Причём мобилизованных бросают на передний край практически без подготовки только для того, чтобы выиграть время и для того, чтобы не лишать боеспособности те соединения, которые способны вести наступательные действия", — сказал Поддубный в эфире "Соловьёв Live".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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