Гагин: ВСУ скоро сдадут Артёмовск, бои идут уже в центре города

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина военный эксперт Ян Гагин считает, что боевики украинской армии вскоре сдадут Артёмовск (Бахмут). Об этом он заявил в среду, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, бои идут уже практически в районе центра Артёмовска.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артёмовск любой ценой. В Генштабе ВСУ также допустили возможность "тактического отступления" из города на другую линию обороны.

Сами украинские военные в последние дни неоднократно выкладывали видео, где заявляли о тяжёлом положении в Бахмуте. Город практически оказался в полукольце после взятия российскими войсками ряда населённых пунктов, расположенных около него.