Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина военный эксперт Ян Гагин считает, что боевики украинской армии вскоре сдадут Артёмовск (Бахмут). Об этом он заявил в среду, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, бои идут уже практически в районе центра Артёмовска.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артёмовск любой ценой. В Генштабе ВСУ также допустили возможность "тактического отступления" из города на другую линию обороны.
Сами украинские военные в последние дни неоднократно выкладывали видео, где заявляли о тяжёлом положении в Бахмуте. Город практически оказался в полукольце после взятия российскими войсками ряда населённых пунктов, расположенных около него.
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