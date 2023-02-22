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Гагин: ВСУ скоро сдадут Артёмовск, бои идут уже в центре города

0:55
Силовые структуры

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина военный эксперт Ян Гагин считает, что боевики украинской армии вскоре сдадут Артёмовск (Бахмут). Об этом он заявил в среду, сообщает РИА Новости.

Гагин: ВСУ скоро сдадут Артёмовск, бои идут уже в центре города

По словам эксперта, бои идут уже практически в районе центра Артёмовска.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артёмовск любой ценой. В Генштабе ВСУ также допустили возможность "тактического отступления" из города на другую линию обороны.

Сами украинские военные в последние дни неоднократно выкладывали видео, где заявляли о тяжёлом положении в Бахмуте. Город практически оказался в полукольце после взятия российскими войсками ряда населённых пунктов, расположенных около него.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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