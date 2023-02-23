РИА Новости: российские десантники в ЛНР применяют РСЗО "Град", чтобы минимизировать потери

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники российской армии применяют в ходе наступления в Луганской Народной Республике (ЛНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", чтобы свести к минимуму потери и уничтожать опорные пункты украинских боевиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который понаблюдал за боевой работой артиллеристов.

По словам командира батареи с позывным "Амур", на огневые позиции приходится выезжать три-четыре раза в день. Координаты целей военные получают от разведки и выбирают огневую позицию, наиболее подходящую для работы по этой цели, добавил он.

Артиллерист с позывным "Зим" отметил, что традиционным оружием десантников "Грады" не являются, однако они хорошо проявили себя при поддержке наступающих подразделений.

И бойцы ВДВ приходят на помощь войскам — зачищают полностью все территории, чтобы уменьшить потери среди личного состава, объяснил собеседник агентства.