Десантники российской армии применяют в ходе наступления в Луганской Народной Республике (ЛНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", чтобы свести к минимуму потери и уничтожать опорные пункты украинских боевиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который понаблюдал за боевой работой артиллеристов.
По словам командира батареи с позывным "Амур", на огневые позиции приходится выезжать три-четыре раза в день. Координаты целей военные получают от разведки и выбирают огневую позицию, наиболее подходящую для работы по этой цели, добавил он.
Артиллерист с позывным "Зим" отметил, что традиционным оружием десантников "Грады" не являются, однако они хорошо проявили себя при поддержке наступающих подразделений.
И бойцы ВДВ приходят на помощь войскам — зачищают полностью все территории, чтобы уменьшить потери среди личного состава, объяснил собеседник агентства.
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