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РВ: стали известны подробности атаки ВС РФ с помощью "джихад-мобиля" на позиции ВСУ

1:17
Силовые структуры

Российские военные применили новую тактику уничтожения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), начинив взрывчаткой многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач (МТ-ЛБ). А когда украинские солдаты подошли к машине, подорвали её, ликвидировав десятки солдат. Видео опубликовали военные корреспонденты в Telegram-канале "Русской Весны".

РВ: стали известны подробности атаки ВС РФ с помощью "джихад-мобиля" на позиции ВСУ

Теперь стали известны подробности атаки так называемой "мотолыги" на позиции ВСУ на фронте у Сватово.

Тягач без экипажа был наполнен авиабомбами и взрывчаткой для разминирования от установки УР-77 ("Змей Горыныч"). Всё это добро подорвали дистанционно после приближения к ней украинских боевиков. Кадры до и после взрыва разместили сами всушники.

Как отметил военкор "Старше Эдды", он, услышав первый раз про российские "джихад-мобили", подумал, что это такая шутка. Как оказалось, смеялись зря, украинцам теперь не до шуток, добавил репортёр.

"Пишут, что до 60 человек утилизировано посредством удачно оставленной на позициях ВСУ МТ-ЛБ. Даже если намного меньше, всё равно хорошо", — заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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