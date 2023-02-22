РВ: стали известны подробности атаки ВС РФ с помощью "джихад-мобиля" на позиции ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные применили новую тактику уничтожения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), начинив взрывчаткой многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач (МТ-ЛБ). А когда украинские солдаты подошли к машине, подорвали её, ликвидировав десятки солдат. Видео опубликовали военные корреспонденты в Telegram-канале "Русской Весны".

Теперь стали известны подробности атаки так называемой "мотолыги" на позиции ВСУ на фронте у Сватово.

Тягач без экипажа был наполнен авиабомбами и взрывчаткой для разминирования от установки УР-77 ("Змей Горыныч"). Всё это добро подорвали дистанционно после приближения к ней украинских боевиков. Кадры до и после взрыва разместили сами всушники.

Как отметил военкор "Старше Эдды", он, услышав первый раз про российские "джихад-мобили", подумал, что это такая шутка. Как оказалось, смеялись зря, украинцам теперь не до шуток, добавил репортёр.

"Пишут, что до 60 человек утилизировано посредством удачно оставленной на позициях ВСУ МТ-ЛБ. Даже если намного меньше, всё равно хорошо", — заключил он.