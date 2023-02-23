РИА Новости: эксперты предупреждают о возможном информационном теракте 23 февраля

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Граждане России должны быть готовы к возможному информационному теракту в День защитника Отечества.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на технических специалистов, недавно в прямом эфире некоторых российских радиостанций прозвучала воздушная тревога. Эксперты пояснили, что хакеры подменили исходный сигнал, поставив вместо него фальшивый.

"Это может быть репетицией информационно теракта в отношении электронных СМИ России", — отмечает агентство.

По словам сотрудников технических служб, хакерские группировки предпринимают попытки заблокировать вещание радиостанций и телеканалов со второй половины января.

Ранее стало известно, что жителей некоторых российских регионов пытались напугать угрозой ракетного удара и воздушной тревогой по радио. Представители МЧС РФ подчеркнули: хакерам удалось сломать спутник, с которого идёт радиосигнал.