На Купянском и Краснолиманском направлениях наблюдается усиление запасных позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на случай прорыва оборонительной линии, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что киевский режим подготавливает новые укрепления в этих зонах боевых действий.
"Вторая и третья линии обороны противника усилены", — подчеркнул офицер.
По его словам, боевики ВСУ, базирующиеся на Купянском и Краснолиманском направлениях, получили дополнительные противотанковые огневые средства и переносные зенитно-ракетные комплексы. Как пояснил представитель Народной милиции, сюда также переброшен личный состав украинской армии.
Ранее Марочко сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ перейти в атаку на Краснолиманском направлении спецоперации.
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