Офицер Марочко: ВСУ усиливают позиции на Купянском и Лиманском направлениях

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском и Краснолиманском направлениях наблюдается усиление запасных позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на случай прорыва оборонительной линии, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что киевский режим подготавливает новые укрепления в этих зонах боевых действий.

"Вторая и третья линии обороны противника усилены", — подчеркнул офицер.

По его словам, боевики ВСУ, базирующиеся на Купянском и Краснолиманском направлениях, получили дополнительные противотанковые огневые средства и переносные зенитно-ракетные комплексы. Как пояснил представитель Народной милиции, сюда также переброшен личный состав украинской армии.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ перейти в атаку на Краснолиманском направлении спецоперации.