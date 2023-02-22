Украинская армия пыталась перейти в наступление на Краснолиманском направлении, однако Вооружённые силы РФ отразили атаку. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, националисты намеревались сформировать так называемый "огневой мешок" в районе Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки для последующей атаки. Как пояснил офицер, Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотели установить контроль над своими старыми позициями, которые перешли к российским бойцам. Он отметил, что работа армии РФ на упреждение позволила остановить украинских боевиков.
"Упреждающими ударами наступление ВСУ сорвано", — подчеркнул Марочко в интервью РИА Новости.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что украинские военнослужащие надеются на открытие "второго фронта" после встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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