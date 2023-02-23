Рогов: Киев концентрирует войска у границ Запорожской области для нападения

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим собирает дополнительные силы, чтобы напасть на Запорожскую область, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, высокая концентрация украинских войск зафиксирована в Днепропетровской области. Он уточнил, что именно с этого направления планируется наступательная операция. Как пояснил Рогов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены перейти в контратаку на южном участке линии боевого соприкосновения.

"Нападение готовится на весну", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Киев "сунется" в Запорожскую область, если российская армия не нанесёт превентивный удар. Представитель администрации убеждён: Украина пытается показать Вашингтону свою боеспособность для получения новой финансовой и военной помощи от Запада.

Ранее Рогов сообщил, что к середине февраля на территории региона было выявлено порядка 25 тысяч боевиков ВСУ.