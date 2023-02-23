Киевский режим собирает дополнительные силы, чтобы напасть на Запорожскую область, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, высокая концентрация украинских войск зафиксирована в Днепропетровской области. Он уточнил, что именно с этого направления планируется наступательная операция. Как пояснил Рогов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены перейти в контратаку на южном участке линии боевого соприкосновения.
"Нападение готовится на весну", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что Киев "сунется" в Запорожскую область, если российская армия не нанесёт превентивный удар. Представитель администрации убеждён: Украина пытается показать Вашингтону свою боеспособность для получения новой финансовой и военной помощи от Запада.
Ранее Рогов сообщил, что к середине февраля на территории региона было выявлено порядка 25 тысяч боевиков ВСУ.
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