Рогов: ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличивают количество военных на фронте в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, возможно, противник накапливает силы, готовясь к наступлению весной, или из опасения, что российская армия пойдёт в наступление сама.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент в Запорожской области находится около 25 тысяч боевиков ВСУ. Меньше чем за неделю противник увеличил группировку на 5 тысяч человек, заявил Рогов.

