Ветеран США: у нас нет никакого морального права называть Россию злом

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран ВС США и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в соцсети слова Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.

Его цитирует издание "Русская Весна".

Он отметил, что это они, американцы, сами развращают наших детей, меняют им пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах. Детей США водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, ненавидящие себя и страну.

"Мы стравливаем расы друг с другом, а наши средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении. Мы развязываем войны по всей планете и заставляем других подчиняться нашим извращенным обычаям или объявляем их врагами. И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?" — подчеркнул Дрейвен.

Сразу после выступления президента России, он написал в микроблоге, что хотел бы обнять Путина и пожать ему руку.

21 февраля Путин сказал, что семьёй является союз мужчины и женщины, а христианских священнослужителей Запада вынуждают благословлять однополые союзы.