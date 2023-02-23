Американцы включили российские самолёты в рейтинг самых опасных бомбардировщиков мира.
Данный класс боевых самолётов на сегодняшний день функционирует только в трёх странах — США, Китае и России.
Бомбардировщики были в течение времени вытеснены многоцелевыми истребителями, штурмовиками и высокотехнологичными системами ПВО. Поэтому сегодня они в основном служат в качестве ракетоносцев, отмечают журналисты американского издания Military Watch Magazine.
В рейтинг лучших представителей класса авторы внесли сразу два российских бомбардировщика — Ту-160М и Ту-95МС.
Ту-160 были значительно модернизированы в 2015 году. С декабря прошлого года ВВС РФ получают новые образцы, скорость которых превышает 2 Маха, а дальность поражения составляет 5 000 километров.
Действующие Ту-95 имеют не требующую частого обслуживания конструкцию и могут похвастаться значительными технологическими достижениями. Их основное вооружение — крылатые ракеты Х-101/102. Большая дальность полета при небольших размерах и точные дальнобойные ракеты сделали Ту-95 экономически эффективным ресурсом российской армии.
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