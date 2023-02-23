Греция не будет передавать Украине ЗРК С-300, так как боится угроз со стороны Турции

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Греция отказалась продавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом в эфире телеканала ЭРТ-1 заявил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос. По его словам, причиной стали угрозы Греции со стороны Турции.

Ранее Министерство обороны России назвало причины появления вблизи Москвы зенитно-ракетных комплексов ПВО. По словам представителя ведомства, это связано с учениями по отражению атак условного противника силами противовоздушной обороны.