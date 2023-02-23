Греция отказалась продавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом в эфире телеканала ЭРТ-1 заявил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос. По его словам, причиной стали угрозы Греции со стороны Турции.
Ранее Министерство обороны России назвало причины появления вблизи Москвы зенитно-ракетных комплексов ПВО. По словам представителя ведомства, это связано с учениями по отражению атак условного противника силами противовоздушной обороны.
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