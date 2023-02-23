Минобороны Британии опубликовало видео обучения украинских военных позиционной войне

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны Великобритании опубликовало в своих соцсетях видео обучения военных вооружённых сил Украины (ВСУ) позиционной войне.

В оборонном ведомстве рассказали, что новобранцев учат на севере Англии. А также заявили, что Британия и девять международных партнёров по обучению гарантируют, что Украина сможет противостоять России и вернуть себе территорию.

Напомним, ранее проходящих обучение в Британии всушников посещал король Карл III.

До этого посол Украины в ФРГ Алекксей Макеев показал видео первого выстрела солдат ВСУ из танка "Леопард" в Германии.