Bloomberg: Зеленскому не хватит поддержки Запада для победы украинской армии

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Запада, однако её не хватит для победы ВСУ, сообщает Bloomberg.

В агентстве считают, что Киев должен обратиться к "глобальному Югу" с просьбой помочь украинской армии. По мнению обозревателей, Зеленскому следует наладить контакты с Африкой и Азией. Отмечается, что сделать это будет непросто, ведь "глобальный Юг" активно сотрудничает с Россией.

"Для обеспечения победы Киеву понадобятся и развивающиеся государства", — сказано в публикации.

Как подчеркнули журналисты, Украина столкнулась с нехваткой дипломатов, которые могли бы поехать на африканский континент и заручиться его поддержкой. Россия в этом плане вышла далеко вперёд, уточнили обозреватели.

Они также добавили, что глава МИД РФ Сергей Лавров намного популярнее, чем его украинский коллега Дмитрий Кулеба.