Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Запада, однако её не хватит для победы ВСУ, сообщает Bloomberg.
В агентстве считают, что Киев должен обратиться к "глобальному Югу" с просьбой помочь украинской армии. По мнению обозревателей, Зеленскому следует наладить контакты с Африкой и Азией. Отмечается, что сделать это будет непросто, ведь "глобальный Юг" активно сотрудничает с Россией.
"Для обеспечения победы Киеву понадобятся и развивающиеся государства", — сказано в публикации.
Как подчеркнули журналисты, Украина столкнулась с нехваткой дипломатов, которые могли бы поехать на африканский континент и заручиться его поддержкой. Россия в этом плане вышла далеко вперёд, уточнили обозреватели.
Они также добавили, что глава МИД РФ Сергей Лавров намного популярнее, чем его украинский коллега Дмитрий Кулеба.
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