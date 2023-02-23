NYT: ВСУ могут использовать дальнобойное оружие до объявления о его передаче

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дальнобойное оружие может быть использовано Украиной на поле боя прежде, чем будет объявлено о его передаче, чтобы застать врасплох российские войска. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Издание отмечает, что взрывы, прогремевшие в ночь на среду в Мариуполе, свидетельствует о том, что Украина, вероятно, активизировала свои атаки на позиции в глубине российской территории.

"Киев умоляет своих западных союзников предоставить оружие большей дальности для нанесения ударов по скоплениям российских войск, линиям снабжения, командным центрам и складам боеприпасов. В то время как украинские официальные лица выразили уверенность в том, что такое оружие скоро появится, военные аналитики говорят, что вполне вероятно, что оно будет использовано на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох", — пишет автор статьи.

Напомним, сообщения об ударах по городам ДНР каким-то новым оружием появились вчера. Эксперты предположили, что это могли быть дальнобойные ракеты или новые экспериментальные боеприпасы для HIMARS.