Пушилин: ВСУ закрепляются на тех же рубежах, где пытались остановиться фашисты в 1943 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты закрепляются на тех же рубежах, где пытались остановиться фашистские войска при отступлении во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

В интервью Первому каналу он напомнил, что советские военнослужащие вытолкнули противника из Донбасса в 1943 году.

"Когда фашистов отсюда изгоняли, они пытались закрепиться на тех же рубежах, на которых сейчас находятся украинские неонацисты", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, российская спецоперация очень похожа на миссию по освобождению Донбасса от фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. При этом он назвал нынешний неонацизм "более жестоким".

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ планируют сконцентрировать ударную силу в республике в День защитника Отечества, рассчитывая на "особенный результат".