Украинские солдаты закрепляются на тех же рубежах, где пытались остановиться фашистские войска при отступлении во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
В интервью Первому каналу он напомнил, что советские военнослужащие вытолкнули противника из Донбасса в 1943 году.
"Когда фашистов отсюда изгоняли, они пытались закрепиться на тех же рубежах, на которых сейчас находятся украинские неонацисты", — подчеркнул Пушилин.
По его словам, российская спецоперация очень похожа на миссию по освобождению Донбасса от фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. При этом он назвал нынешний неонацизм "более жестоким".
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ планируют сконцентрировать ударную силу в республике в День защитника Отечества, рассчитывая на "особенный результат".
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