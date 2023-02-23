Советник Пушилина Гагин: ВСУ рассчитывают на "положительный результат" к 23 февраля

Украинские националисты могут сконцентрировать ударную силу по Донецкой Народной республике в День защитника Отечества 23 февраля, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Как подчеркнул Гагин, при этом ВСУ рассчитывают на какой-то "особенный" результат.

"Именно к 23 февраля они должны нанести какие-то удары и получить положительный, как они считают, результат. Но как результат мы видим обстрелы мирных городов, где нет военных", — пояснил советник в беседе с РИА Новости.

Гагин уточнил, что пока киевский режим своими атаками на мирных жителей и городскую инфраструктуру в ДНР ничего не добился.