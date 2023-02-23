ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества

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В День защитника Отечества Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли мощный удар по центральному району Донецка.

Информацию об украинской атаке подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. Он порекомендовал мирным жителям не выходить на улицу.

"Центр Донецка под обстрелом нацистов!" — подчеркнул градоначальник.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, зафиксировано пять-шесть прилётов снарядов ВСУ. По его словам, украинские военные обстреляли несколько улиц в Ворошиловском районе, повредив здание музыкального училища. В агентстве уточнили, что центр Донецка частично обесточен.

Украинские войска 23 февраля также нанесли удары по Будённовскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.