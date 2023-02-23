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ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества

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Силовые структуры

В День защитника Отечества Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли мощный удар по центральному району Донецка.

ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества

Информацию об украинской атаке подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. Он порекомендовал мирным жителям не выходить на улицу.

"Центр Донецка под обстрелом нацистов!" — подчеркнул градоначальник.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, зафиксировано пять-шесть прилётов снарядов ВСУ. По его словам, украинские военные обстреляли несколько улиц в Ворошиловском районе, повредив здание музыкального училища. В агентстве уточнили, что центр Донецка частично обесточен.

Украинские войска 23 февраля также нанесли удары по Будённовскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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