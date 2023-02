ТАСС: мощный взрыв прогремел в Донецке, система ПВО сбила ракету

Утром 15 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. Громкие звуки разбудили жителей Пролетарского района.

Как сообщает ТАСС с места событий, в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Силовики предварительно заявляют, что системе ПВО удалось сбить ракету. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

8 февраля стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли общежитие, расположенное в южной части Донецка. Один из снарядов разорвался возле здания. По словам мэра города Алексея Кулемзина, украинские войска использовали для атаки американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

