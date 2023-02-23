Президент Дуда наградил работавших на Украине польских сапёров

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польский лидер Анджей Дуда наградил полицейских сапёров, которые пять месяцев трудились на Украине. Так политик подтвердил данные СМИ о секретной операции.

"Я благодарю вас за выполнение опасного задания", — подчеркнул руководитель республики во время мероприятия в Президентском дворце.

Вместе с этим глава Польши назвал миссию тайной и гуманитарной.

Ранее об операции рассказали журналисты Wirtualna Polska. Варшава предложила помощь, поскольку ВСУ испытывали недостаток сапёров и инструкторов военно-политического блока НАТО, объяснили в СМИ.