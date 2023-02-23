Власти Польши привлекли своих полицейских к проведению секретной операции по разминированию территорий на Украине. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
По информации издания, нехватка сапёров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отсутствие инструкторов НАТО — главные причины, которые повлияли на решение Варшавы помочь Киеву. Как пояснил автор публикации, альянс не отправляет своих специалистов по разминированию в зону боевых действий, опасаясь, что реакция Москвы будет негативной.
Он подчеркнул: украинское руководство обращалось к 38 странам, входящим в объединение антитеррористических подразделений Евросоюза (ATLAS), с просьбой доставить на Украину сапёров, однако согласие дала лишь Польша.
"Уже несколько месяцев идёт секретная операция польской полиции на Украине", — сказано в статье.
Отмечается, что 98 кадровых полицейских добровольно решили отправиться на Украину для разминирования территорий. В операции также участвуют медики и "боевые группы", которые охраняют поляков, уточнил обозреватель.
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