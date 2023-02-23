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Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ

1:13
Силовые структуры

Власти Польши привлекли своих полицейских к проведению секретной операции по разминированию территорий на Украине. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ

По информации издания, нехватка сапёров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отсутствие инструкторов НАТО — главные причины, которые повлияли на решение Варшавы помочь Киеву. Как пояснил автор публикации, альянс не отправляет своих специалистов по разминированию в зону боевых действий, опасаясь, что реакция Москвы будет негативной.

Он подчеркнул: украинское руководство обращалось к 38 странам, входящим в объединение антитеррористических подразделений Евросоюза (ATLAS), с просьбой доставить на Украину сапёров, однако согласие дала лишь Польша.

"Уже несколько месяцев идёт секретная операция польской полиции на Украине", — сказано в статье.

Отмечается, что 98 кадровых полицейских добровольно решили отправиться на Украину для разминирования территорий. В операции также участвуют медики и "боевые группы", которые охраняют поляков, уточнил обозреватель.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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