Публицист Тед Гален Карпентер сказал, что американскому лидеру Джо Байдену стоит повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского и вынудить его заключить с Москвой мирное соглашение.
Для этого украинским властям нужно отказаться от цели вступить в военно-политический блок НАТО и признать Крым российским, отметил автор 19FortyFive. По мнению журналиста, из-за поддержки ВСУ со стороны США и Британии возникли разрушения.
Ранее генерал армии Украины Дмитрий Марченко сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации планируют масштабное наступление.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.