Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сенатор Константин Долгов: У российской эстрады появилось новое патриотическое лицо
Собчак о заявлении своей мамы о притеснении выступающих против СВО артистов: Горжусь!
Решение Путина по ДСНВ стало определяющим на ближайшее десятилетие — Эндрю Марр
"Советую принять всерьёз": Лукашенко анонсировал важное заявление Си Цзиньпин по Украине
Брат погибшего на СВО бойца едва не сорвал концерт Дианы Арбениной в Чите
Оператор ПТРК 58 обСпН послал пламенный привет танку ВСУ
Киев объявил о своих агентах в ближайшем окружении Путина
Вертолёт с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение при посадке в городе Бафт
Врачи оценили шансы фигуриста Романа Костомарова поправиться: 50 на 50

19FortyFive: Байден должен заставить Зеленского отказаться от Крыма и присоединения к НАТО

0:40
Силовые структуры

Публицист Тед Гален Карпентер сказал, что американскому лидеру Джо Байдену стоит повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского и вынудить его заключить с Москвой мирное соглашение.

19FortyFive: Байден должен заставить Зеленского отказаться от Крыма и присоединения к НАТО

Для этого украинским властям нужно отказаться от цели вступить в военно-политический блок НАТО и признать Крым российским, отметил автор 19FortyFive. По мнению журналиста, из-за поддержки ВСУ со стороны США и Британии возникли разрушения.

Ранее генерал армии Украины Дмитрий Марченко сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации планируют масштабное наступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Замороженные активы ЦБ РФ снова не нашли в ЕС. И не найдут
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названы имена звёзд-патриотов
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Последние материалы
"Советую принять всерьёз": Лукашенко анонсировал важное заявление Си Цзиньпин по Украине
Брат погибшего на СВО бойца едва не сорвал концерт Дианы Арбениной в Чите
Оператор ПТРК 58 обСпН послал пламенный привет танку ВСУ
Киев объявил о своих агентах в ближайшем окружении Путина
Вертолёт с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение при посадке в городе Бафт
Врачи оценили шансы фигуриста Романа Костомарова поправиться: 50 на 50
Скотт Риттер заявил, что ВС Польши не выдержат и трёх месяцев боёв с ВС РФ
РВ: артиллеристы группировки "О" армии России выбили гаубицы ВСУ и сожгли склад боекомплекта
Марков о ситуации под Бахмутом: "Это не наступление России, а активная оборона"
Президент Дуда наградил работавших на Украине польских сапёров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников