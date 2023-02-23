19FortyFive: Байден должен заставить Зеленского отказаться от Крыма и присоединения к НАТО

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Публицист Тед Гален Карпентер сказал, что американскому лидеру Джо Байдену стоит повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского и вынудить его заключить с Москвой мирное соглашение.

Для этого украинским властям нужно отказаться от цели вступить в военно-политический блок НАТО и признать Крым российским, отметил автор 19FortyFive. По мнению журналиста, из-за поддержки ВСУ со стороны США и Британии возникли разрушения.

Ранее генерал армии Украины Дмитрий Марченко сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации планируют масштабное наступление.