Генерал ВСУ Марченко: РФ попытается осуществить ещё одно масштабное наступление, но оно будет проигрышным

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия попытается осуществить ещё одно масштабное наступление по разным направлениям, однако оно будет для неё проигрышным. Такое мнение высказал руководивший в начале спецоперации обороной Николаева генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко.

Офицер также заявил, что российского наступления не нужно пугаться. Если оно будет, это очень хорошо, добавил он.

По его словам, ВСУ, чтобы сорвать военных РФ с мест, где они заняли оборону, требуется в три раза больше личного состава и техники. А таких ресурсов у Киева нет.

"Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", — заявил генерал в беседе с изданием "Новости".

Украинский военный считает, что наступление РФ будет широкомасштабным и будет развиваться по прошлогоднему сценарию. При этом шанса на эффект внезапности в этот раз не будет.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится бросить в зону СВО около двухсот тысяч солдат из резерва уже в марте.