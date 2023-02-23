Россия попытается осуществить ещё одно масштабное наступление по разным направлениям, однако оно будет для неё проигрышным. Такое мнение высказал руководивший в начале спецоперации обороной Николаева генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко.
Офицер также заявил, что российского наступления не нужно пугаться. Если оно будет, это очень хорошо, добавил он.
По его словам, ВСУ, чтобы сорвать военных РФ с мест, где они заняли оборону, требуется в три раза больше личного состава и техники. А таких ресурсов у Киева нет.
"Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", — заявил генерал в беседе с изданием "Новости".
Украинский военный считает, что наступление РФ будет широкомасштабным и будет развиваться по прошлогоднему сценарию. При этом шанса на эффект внезапности в этот раз не будет.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится бросить в зону СВО около двухсот тысяч солдат из резерва уже в марте.
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