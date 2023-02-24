Марков перечислил положительные итоги спецоперации на Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков назвал положительные результаты спецоперации на Украине, которая длилась год.

Марков отметил, что благодаря СВО Запад проявил себя как враг. Некоторые страны при этом раскрылись позитивно, такие как Турция, Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия.

"Вскрылись огромные недостатки армии России и экономики. Это самое главное с точки зрения Путина", — написал политолог в своём микроблоге.

Положительным моментом Марков считает отъезд из страны "псевдокультурных деятелей".

Порадовался политический эксперт тому, что 4 региона вошли в состав России, а экономика РФ справилась с "колоссальным ударом санкций".

Позитивно он оценил отсутствие раскола в элитах и общественный подъём.

Ранее Сергей Марков озвучил пугающий сценарий завершения СВО.