Политолог Сергей Марков объяснил, по каким восьми сценариям может развиваться спецоперация на Украине.
Марков считает, что военный конфликт может продолжаться ещё десять лет, а через два года, возможно, армии РФ удастся взять Славянск.
Не исключил он и "корейский вариант", который предполагает длительную "холодную войну" России с "Антироссией".
Наиболее вероятным политолог считает сценарий, при котором наступает ограниченная победа России.
"Россия берёт ряд городов. Далее США идут на перемирие, опасаясь, что их режим в Киеве может рухнуть. Минск 3 как пауза до новой войны", — поделился своими соображениями политический эксперт.
Вполне вероятным он считает вариант, когда РФ удаётся захватить ряд крупных городов, например Одессу и Харьков, после чего последует большой договор о мире.
Невысоко Марков оценивает шанс России одержать полную победу над Украиной.
Не исключил он уход ВС РФ с территории Украины и приготовления в новому военному противостоянию российской и украинской армии.
Описал политолог и два тяжёлых для России сценария. Один из них предполагает перемещение боевых действий в Крым.
Рассказал Марков и о том, что, по его мнению произойдёт при полном поражении России.
"Нерешительность. Военное поражение. Смена режима. Арест нынешнего политического руководства и суд над ним. Марионеточный режим в России. Разделение России на несколько подконтрольных США государств. Использование остатков России как Антикитая в борьбе с Китаем", — поделился соображениями эксперт.
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