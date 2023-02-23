Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Борисовка.
"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, взрывом был разрушен ещё один дом. По счастливой случайности, там никого не было и никто не пострадал.
Гладков пишет, что в близлежащих домах взрывами разбиты стёкла. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества.
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