ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Борисовка.

"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, взрывом был разрушен ещё один дом. По счастливой случайности, там никого не было и никто не пострадал.

Гладков пишет, что в близлежащих домах взрывами разбиты стёкла. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества.