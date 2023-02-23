NYT: в Британии создали "секретную" группу по приобретению советских боеприпасов для ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целевая группа, созданная в британском Министерстве обороны, занимается приобретением советских боеприпасов для украинской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

В статье издания отмечается, что "секретная группа" сосредоточена на получении боеприпасов советского типа. И в её функции входит закупка вооружения для Украины.

Государственные компании Украины начали просить у США и других государств тяжёлую технику, авиацию и миномёты после начала спецоперации России. Оружейные сделки при этом финансировались Вашингтоном и Лондоном с участием третьих стран и посредников, заключает автор публикации.

Ранее Минобороны Британии опубликовало видео подготовки бойцов ВСУ к позиционной войне.