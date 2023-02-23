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NYT: в Британии создали "секретную" группу по приобретению советских боеприпасов для ВСУ

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Силовые структуры

Целевая группа, созданная в британском Министерстве обороны, занимается приобретением советских боеприпасов для украинской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

NYT: в Британии создали "секретную" группу по приобретению советских боеприпасов для ВСУ

В статье издания отмечается, что "секретная группа" сосредоточена на получении боеприпасов советского типа. И в её функции входит закупка вооружения для Украины.

Государственные компании Украины начали просить у США и других государств тяжёлую технику, авиацию и миномёты после начала спецоперации России. Оружейные сделки при этом финансировались Вашингтоном и Лондоном с участием третьих стран и посредников, заключает автор публикации.

Ранее Минобороны Британии опубликовало видео подготовки бойцов ВСУ к позиционной войне.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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