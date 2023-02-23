Целевая группа, созданная в британском Министерстве обороны, занимается приобретением советских боеприпасов для украинской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
В статье издания отмечается, что "секретная группа" сосредоточена на получении боеприпасов советского типа. И в её функции входит закупка вооружения для Украины.
Государственные компании Украины начали просить у США и других государств тяжёлую технику, авиацию и миномёты после начала спецоперации России. Оружейные сделки при этом финансировались Вашингтоном и Лондоном с участием третьих стран и посредников, заключает автор публикации.
Ранее Минобороны Британии опубликовало видео подготовки бойцов ВСУ к позиционной войне.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.