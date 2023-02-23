Ночные бои под Донецком: боевики ВСУ на четвереньках пытаются спастись от "Спартанцев" с дронами Mavic

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На передовой нет праздников, российские военные продолжают работать в бескрайних донецких степях, уничтожая украинских боевиков в их окопах. Об этом написал в своём Telegram-канале командир легендарного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога.

Комбат также опубликовал видео, на котором всушники на четвереньках пытаются спастись от "Спартанцев" с дронами Mavic.

"Квадрокоптеры бомбят осколочными гранатами пытающихся спрятаться боевиков ВСУ", — сообщается в посте.

Ранее в Сети появилось полное видео "шокирующей" атаки начинённого взрывчаткой трофейного бронетранспортёра МТ-ЛБ на позиции ВСУ у Сватово в ЛНР.