В Сети появилось полное видео атаки начинённого взрывчаткой бронетранспортёра МТ-ЛБ на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте у Сватово в ЛНР. Запись публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Напомним, трофейную мотолыгу начинила авиабомбами и взрывчаткой для разминирования от установки УР-77 ("Змей Горыныч") 35-я сапёрная бригада группировки "Отважные" армии России.
После этого МТ-ЛБ отправили на позиции 25-й бригады ВСУ у Червонопоповки, бронемашину без экипажа подорвали дистанционно после приближения к ней украинских боевиков. Погибли, по разным оценкам, до 60 украинских военных.
ВСУшники в Сети опубликовали видео до и после подрыва, поразившись "шокирующей тактике русских".
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