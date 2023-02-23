Военкоры опубликовали полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ на позиции ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось полное видео атаки начинённого взрывчаткой бронетранспортёра МТ-ЛБ на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте у Сватово в ЛНР. Запись публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Напомним, трофейную мотолыгу начинила авиабомбами и взрывчаткой для разминирования от установки УР-77 ("Змей Горыныч") 35-я сапёрная бригада группировки "Отважные" армии России.

После этого МТ-ЛБ отправили на позиции 25-й бригады ВСУ у Червонопоповки, бронемашину без экипажа подорвали дистанционно после приближения к ней украинских боевиков. Погибли, по разным оценкам, до 60 украинских военных.

ВСУшники в Сети опубликовали видео до и после подрыва, поразившись "шокирующей тактике русских".