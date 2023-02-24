Российская Федерация ведет переговоры с Китаем по поставкам мощных беспилотников-камикадзе.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
РФ и КНР уже начали вести переговоры о закупке сотни беспилотных летательных аппаратов с боеголовками массой в 50 килограммов. Они могут быть доставлены уже этой весной, пишут авторы статьи.
Ранее Берлин и Вашингтон предостерегли Пекин от продажи оружия "русской армии". По данным газеты из Германии, Россия и Китай подходят к завершению договорённостей поставки дронов.
Напомним, Китай накануне выпустил документ из 12-ти пунктов по Украине, который призывает к прекращению огня. Документ с изложением китайской позиции по российской спецоперации ждали с нетерпением, особенно после слухов по возможным поставкам в Москву ударных беспилотных аппаратов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.