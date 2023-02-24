Spiegel: Россия ведет переговоры с Китаем о поставках мощных дронов-камикадзе

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Федерация ведет переговоры с Китаем по поставкам мощных беспилотников-камикадзе.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

РФ и КНР уже начали вести переговоры о закупке сотни беспилотных летательных аппаратов с боеголовками массой в 50 килограммов. Они могут быть доставлены уже этой весной, пишут авторы статьи.

Ранее Берлин и Вашингтон предостерегли Пекин от продажи оружия "русской армии". По данным газеты из Германии, Россия и Китай подходят к завершению договорённостей поставки дронов.

Напомним, Китай накануне выпустил документ из 12-ти пунктов по Украине, который призывает к прекращению огня. Документ с изложением китайской позиции по российской спецоперации ждали с нетерпением, особенно после слухов по возможным поставкам в Москву ударных беспилотных аппаратов.