Исключать вовлечения Пекина в военный конфликт на Украине нельзя.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.
"К сожалению, мы сейчас ничего не можем исключать. Задача нашей дипломатии и союзников — найти такие аргументы и меры влияния на Пекин, чтобы этого не произошло. Потому что мы все понимаем — если, не дай бог, такие решения будут приняты, то они нам не будут обещать ничего хорошего — это будет для нас катастрофа", — отметил заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины.
По его словам, для самого же Китая это решение может обернуться плачевно — с одной стороны есть геополитические амбиции, поскольку Пекин хочет играть более активную роль на мировой арене. А с другой стороны фактор глобальной стабильности никто не отменял, а баланс этот сегодня очень тонкий, подытожил Мельник.
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