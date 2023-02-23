МИД Украины: поддержка Китаем России станет катастрофой для нас

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Исключать вовлечения Пекина в военный конфликт на Украине нельзя.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

"К сожалению, мы сейчас ничего не можем исключать. Задача нашей дипломатии и союзников — найти такие аргументы и меры влияния на Пекин, чтобы этого не произошло. Потому что мы все понимаем — если, не дай бог, такие решения будут приняты, то они нам не будут обещать ничего хорошего — это будет для нас катастрофа", — отметил заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, для самого же Китая это решение может обернуться плачевно — с одной стороны есть геополитические амбиции, поскольку Пекин хочет играть более активную роль на мировой арене. А с другой стороны фактор глобальной стабильности никто не отменял, а баланс этот сегодня очень тонкий, подытожил Мельник.