Развожаев заявил о желании "съездить по морде" Зеленскому и Залужному при встрече

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился, что хотел бы сделать в случае встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В интервью ТАСС политик отметил, что "презирает" этих людей, ведь они "продали Родину за 30 серебреников".

"Первая реакция чисто мужская — съездить по морде", — подчеркнул Развожаев.

Губернатор призвал Зеленского и Залужного поскорее бежать подальше с Украины, если они хотят избежать "персонального Нюрнберга". Он считает, что киевский режим ненавидит Севастополь даже больше, чем Донбасс.

16 февраля на территории Севастополя были сбиты несколько украинских беспилотников. Как пояснил Развожаев, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов.