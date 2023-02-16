Над морем в Севастополе сбили два украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России продолжают отражать украинскую атаку.
"Опять атака укробеспилотников. Сбиты два БПЛА над морем", — подчеркнул Развожаев.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Ранее военный эксперт Владимир Орлов сообщил, что страны НАТО пытаются найти бреши в обороне Крыма и Севастополя. Как пояснил специалист, иностранные военнослужащие отслеживают все атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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