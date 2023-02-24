Аксёнов: спецоперация помогла защитить Крым от массированных ударов ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Вооружённые силы РФ, начав спецоперацию на Украине, защитили полуостров от массированных ударов украинской армии.

По его словам, украинские националисты до сих пор пытаются навредить крымчанам любыми доступными способами. Он напомнил, что боевики ВСУ совершили теракт на Крымскому мосту, а также неоднократно пытались осуществить диверсии и атаки на полуостров с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Если бы в самом начале СВО границу не отодвинули бы от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований", — уверен Аксёнов.

Как пояснил политик, спецоперация позволила разблокировать Северо-Крымский канал и сухопутный коридор. Он убеждён: всё это положительно повлияет на дальнейшее экономическое развитие полуострова.