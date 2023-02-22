Глава Крыма Аксёнов: Путин поддержал создание оборонительной линии на полуострове

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российский президент Владимир Путин выступил за строительство оборонительной линии на территории полуострова.

По его словам, Крым всегда будет важной частью России, несмотря на захватнические планы киевского режима. Аксёнов отметил, что сам инициировал возведение фортификационных сооружений на полуострове.

"Спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне", — подчеркнул глава Крыма.

Политик также добавил, что на нём лежит ответственность за тероборону полуострова. Как пояснил Аксёнов, оборонительная линия появится на границах Крыма. Он пошутил, что будет устраивать экскурсии, если фортификационные сооружения не пригодятся.

Ранее руководитель Крымского парламента Владимир Константинов призвал разгромить киевский режим для безопасной жизни на полуострове.