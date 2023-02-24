Журналист Херш: Байден случайно раскрыл секретный план США

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Джозеф Байден разрушил планы команды, которая занималась разработкой подрыва "Северных потоков", на весь мир заявив, что знает, как остановить их работу.

Об этом в эксклюзивном интервью каналу RT заявил американский журналист Сеймур Херш.

"Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток-1". После этих его слов был вопрос журналиста. Всё это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — отметил Херш.

Изначально подрыв газопроводов планировался как тайный акт, и к тому времени, как американский лидер произнес эти слова, бомбы находились на дне Балтийского моря уже несколько месяцев, подчеркнул журналист.

Напомним, Херш в начале февраля опубликовал расследование взрывов на трубопроводах. По его мнению, водолазы США заложили бомбы под трубопроводы летом 2022 года во время учений Baltops 2022, а через несколько месяцев норвежцы привели их в действие.