Джозеф Байден разрушил планы команды, которая занималась разработкой подрыва "Северных потоков", на весь мир заявив, что знает, как остановить их работу.
Об этом в эксклюзивном интервью каналу RT заявил американский журналист Сеймур Херш.
"Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток-1". После этих его слов был вопрос журналиста. Всё это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — отметил Херш.
Изначально подрыв газопроводов планировался как тайный акт, и к тому времени, как американский лидер произнес эти слова, бомбы находились на дне Балтийского моря уже несколько месяцев, подчеркнул журналист.
Напомним, Херш в начале февраля опубликовал расследование взрывов на трубопроводах. По его мнению, водолазы США заложили бомбы под трубопроводы летом 2022 года во время учений Baltops 2022, а через несколько месяцев норвежцы привели их в действие.
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