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Кедми: визит Джо Байдена в Киев — самый большой позор США

1:18
Силовые структуры

Джо Байден сыграл ва-банк, приехав в Киев для выражения поддержки Украине. Это может стать крупнейшим позором США.

Кедми: визит Джо Байдена в Киев — самый большой позор США

Об этом в студии ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" сказал политический эксперт Яков Кедми.

По его мнению, президент США 20 февраля сделал "прощальный визит" в страну, которая может скоро перестать существовать. В планировании поездки Вашингтон поступил "чисто по-американски", уверен Кедми. США поставили всё на оптимистичный для себя вариант, но успех РФ в спецоперации станет смертельным ударом по американской репутации и их влиянию в целом.

"А если начнется наступление российской армии, и она продвинется по территории Украины? Тогда всему миру и всем избирателям в США будет ясно, что, несмотря на этот визит, плевать на него хотели — он ничего не смог сделать. Те, за кого он поручался, кому он обещал, кого клялся защитить, проигрывают на поле боя. Большего позора он не может получить", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что Байден поставил себя в тупик с высочайшим риском провала глобального масштаба. Весь мир увидит, что США ничего не в состоянии сделать.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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