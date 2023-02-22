Кедми: визит Джо Байдена в Киев — самый большой позор США

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Джо Байден сыграл ва-банк, приехав в Киев для выражения поддержки Украине. Это может стать крупнейшим позором США.

Об этом в студии ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" сказал политический эксперт Яков Кедми.

По его мнению, президент США 20 февраля сделал "прощальный визит" в страну, которая может скоро перестать существовать. В планировании поездки Вашингтон поступил "чисто по-американски", уверен Кедми. США поставили всё на оптимистичный для себя вариант, но успех РФ в спецоперации станет смертельным ударом по американской репутации и их влиянию в целом.

"А если начнется наступление российской армии, и она продвинется по территории Украины? Тогда всему миру и всем избирателям в США будет ясно, что, несмотря на этот визит, плевать на него хотели — он ничего не смог сделать. Те, за кого он поручался, кому он обещал, кого клялся защитить, проигрывают на поле боя. Большего позора он не может получить", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что Байден поставил себя в тупик с высочайшим риском провала глобального масштаба. Весь мир увидит, что США ничего не в состоянии сделать.