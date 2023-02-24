Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал кадры успешной атаки российских подразделений на позиции ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка в ЛНР. Он пишет, что боевики превратили небольшой посёлок в хорошо укреплённый район и держали там усиленную оборону. Тем не менее, несмотря на подготовку, российским бойцам удалось отбить Белогоровку у противника.
Кадыров отметил, что в наступлении войска активно применяют беспилотники и системы ночного видения.
"Отважные сыны России исправно выбивают натовских псов и украинских нацистов из своих нор, с честью выполняя свой святой долг по защите нашей великой Родины", — написал он.
Ранее Рамзан Кадыров обвинил Сталина в геноциде чеченского и ингушского народов.
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