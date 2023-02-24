Подоляк заявил, что мирный план Китая подразумевает поражение Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мирный план Китая по урегулированию конфликта означает его заморозку и поражение ВСУ. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев не заинтересован в "новой линии размежевания". Он отметил, что позиция руководства Украины остаётся прежней — возвращение к границам 1991 года.

"Это не про мир, а про замораживание конфликта, поражение Украины", — подчеркнул Подоляк в соцсетях, комментируя инициативы Китая.

Ранее МИД КНР обнародовал 12 пунктов, выполнение которых должно привести к миру на Украине. Китайские дипломаты призвали Москву и Киев возобновить переговорный процесс.

24 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия раскритиковал идеи Пекина по урегулированию конфликта. Он считает, что власти Китая выразили "неприемлемую позицию" в своём мирном плане.