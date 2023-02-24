Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции армии Украины на Донецком направлении.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли комплексное огневое поражение по всей линии боевого соприкосновения", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, за 24 часа ВС РФ ликвидировали около 240 солдат ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20, Д-30 и М777.

Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении командного пункта и хранилища боеприпасов у Авдеевки Донецкой Народной Республики.