Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции армии Украины на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли комплексное огневое поражение по всей линии боевого соприкосновения", — отметили в ведомстве.
По данным министерства, за 24 часа ВС РФ ликвидировали около 240 солдат ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20, Д-30 и М777.
Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении командного пункта и хранилища боеприпасов у Авдеевки Донецкой Народной Республики.
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Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.