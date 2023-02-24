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Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции армии Украины на Донецком направлении.

Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли комплексное огневое поражение по всей линии боевого соприкосновения", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, за 24 часа ВС РФ ликвидировали около 240 солдат ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20, Д-30 и М777.

Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении командного пункта и хранилища боеприпасов у Авдеевки Донецкой Народной Республики.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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