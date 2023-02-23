Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 210 украинских военных

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Донецком направлении.

В операциях принимают участие добровольцы, псковское соединение ВДВ, авиация и артиллеристы "Южной" группировки войск, отметили в ведомстве. По его данным, армия РФ ликвидировала за 24 часа более 210 солдат ВСУ.

"Уничтожены шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка реактивной системы залпового огня "Град" и гаубица Д-20", — добавили в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации хранилища боеприпасов у Авдеевки в Донецкой Народной Республики.