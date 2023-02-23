Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Донецком направлении.
В операциях принимают участие добровольцы, псковское соединение ВДВ, авиация и артиллеристы "Южной" группировки войск, отметили в ведомстве. По его данным, армия РФ ликвидировала за 24 часа более 210 солдат ВСУ.
"Уничтожены шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка реактивной системы залпового огня "Град" и гаубица Д-20", — добавили в министерстве.
Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации хранилища боеприпасов у Авдеевки в Донецкой Народной Республики.
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