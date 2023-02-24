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Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16

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Силовые структуры

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал о готовности властей республики тренировать пилотов ВСУ.

Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16

"Мы готовы обучать использованию истребителей F-16 в Польше", — отметил премьер-министр.

Вместе с этим он предупредил, что тренировочную миссию необходимо согласовать в военно-политическом блоке НАТО.

Ранее украинские журналисты сообщали, что Моравецкий посетил Киев. В соцсетях появилась фотография объятий главы польского правительства с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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