Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал о готовности властей республики тренировать пилотов ВСУ.
"Мы готовы обучать использованию истребителей F-16 в Польше", — отметил премьер-министр.
Вместе с этим он предупредил, что тренировочную миссию необходимо согласовать в военно-политическом блоке НАТО.
Ранее украинские журналисты сообщали, что Моравецкий посетил Киев. В соцсетях появилась фотография объятий главы польского правительства с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
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