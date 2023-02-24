Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал о готовности властей республики тренировать пилотов ВСУ.

"Мы готовы обучать использованию истребителей F-16 в Польше", — отметил премьер-министр.

Вместе с этим он предупредил, что тренировочную миссию необходимо согласовать в военно-политическом блоке НАТО.

Ранее украинские журналисты сообщали, что Моравецкий посетил Киев. В соцсетях появилась фотография объятий главы польского правительства с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.