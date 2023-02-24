Боец ВСУ негативно отнёсся к призывам о вторжении Киева в Приднестровье

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео, в котором высказал своё весьма негативное отношение к призывам задействовать украинскую армию для возвращения Приднестровья под контроль Молдавии. Этот сценарий активно обсуждается последние несколько дней различными экспертами, как высоко вероятный.

Солдат задал ряд неудобных вопросов тем, кто, по его мнению, пытается решить свои проблемы чужими руками. Он заявил, что так не пойдёт — на чужом горбу в рай въехать не получится.

"Мы что, ещё за Молдавию и Приднестровье воевать будем? Может ещё за Абхазию, Осетию и Курильские острова?" — спросил боевик ВСУ.

Солдат добавил, что украинцам надо для начала хотя бы со своим конфликтом разобраться. В победе Киева он сомневаться не стал, однако заметил, что помощь Запада заключается в основном в громких обещаниях, а на передовой её почти не видно.