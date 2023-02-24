Руденко: для защиты Приднестровья от ВСУ России придётся нанести тактический удар

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина, скорее всего, попытается открыть второй фронт в Приднестровье. В таком случае у России не будет возможности защитить там своих граждан, придётся нанести тактический удар или потерять людей. Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он напомнил, что важной на сегодняшний день целью для украинской армии является крупнейший некогда в Восточной Европе склад боеприпасов в селе Колбасна, расположенном всего в двух километрах от границы с Украиной. Охраняют его российские миротворцы.

Сопротивляться в Приднестровье особо никто не будет, так как работа с местным населением там давно упущена, а власти коррумпированы. Миротворцы, конечно, вступят в бой с в разы превосходящими силами, но это будет недолго, полагает военкор.

В таком случае вариант ответа на действия Киева может быть только один, считает репортёр.

"У нас нет сухопутной дороги к ПМР, силы для защиты придётся перекидывать по воздуху, а небо, я уверен, будет закрыто. Поэтому для защиты своих сограждан, проживающих в Республике, нам придется нанести тактический удар. Ну или потерять ПМР, людей, репутацию и склады с БК", — объяснил Руденко.

Россию загоняют в клещи, а дальше будет ещё больше. Нужно реагировать жёстко, а если такой реакции не будет, дальше пойдёт Абхазия и Осетия, заключил журналист.