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Руденко: для защиты Приднестровья от ВСУ России придётся нанести тактический удар

1:33
Силовые структуры

Украина, скорее всего, попытается открыть второй фронт в Приднестровье. В таком случае у России не будет возможности защитить там своих граждан, придётся нанести тактический удар или потерять людей. Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Руденко: для защиты Приднестровья от ВСУ России придётся нанести тактический удар

Он напомнил, что важной на сегодняшний день целью для украинской армии является крупнейший некогда в Восточной Европе склад боеприпасов в селе Колбасна, расположенном всего в двух километрах от границы с Украиной. Охраняют его российские миротворцы.

Сопротивляться в Приднестровье особо никто не будет, так как работа с местным населением там давно упущена, а власти коррумпированы. Миротворцы, конечно, вступят в бой с в разы превосходящими силами, но это будет недолго, полагает военкор.

В таком случае вариант ответа на действия Киева может быть только один, считает репортёр.

"У нас нет сухопутной дороги к ПМР, силы для защиты придётся перекидывать по воздуху, а небо, я уверен, будет закрыто. Поэтому для защиты своих сограждан, проживающих в Республике, нам придется нанести тактический удар. Ну или потерять ПМР, людей, репутацию и склады с БК", — объяснил Руденко.

Россию загоняют в клещи, а дальше будет ещё больше. Нужно реагировать жёстко, а если такой реакции не будет, дальше пойдёт Абхазия и Осетия, заключил журналист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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