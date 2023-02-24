Марков перечислил причины неудач армии РФ на СВО: Россия недооценила силу армии Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему российская армия потерпела неудачу в попытке проведения быстрой спецоперации на Украине.

Марков отметил, что украинский режим не только выдержал все удары, но укрепил поддержку среди населения.

Он отметил, что попытки России договориться о капитуляции с силовиками провалились, так как стали известны спецслужбам США.

"Россия очень недооценила силу армии Украины", — написал Марков, отметив, что русский солдат под руководством мотивированных офицеров и американских генералов представляет собой сильную комбинацию.

Политолог считает, что Россия недооценила трансформацию Запада. Москва, по его словам, думала, что Европа и США — демократические страны, а они скооперировались и "со всей слой ударили по России".

Ранее Сергей Марков перечислил положительные итоги СВО.