Политолог Сергей Марков объяснил, почему российская армия потерпела неудачу в попытке проведения быстрой спецоперации на Украине.
Марков отметил, что украинский режим не только выдержал все удары, но укрепил поддержку среди населения.
Он отметил, что попытки России договориться о капитуляции с силовиками провалились, так как стали известны спецслужбам США.
"Россия очень недооценила силу армии Украины", — написал Марков, отметив, что русский солдат под руководством мотивированных офицеров и американских генералов представляет собой сильную комбинацию.
Политолог считает, что Россия недооценила трансформацию Запада. Москва, по его словам, думала, что Европа и США — демократические страны, а они скооперировались и "со всей слой ударили по России".
Ранее Сергей Марков перечислил положительные итоги СВО.
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