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Марочко: западнее Артёмовска ВСУ создают ложные позиции и открывают с них огонь

0:57
Силовые структуры

Западнее Артёмовска (Бахмута), в районе населённого пункта Хромовое, украинские формирования создают ложные позиции, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения военных РФ. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС в субботу.

Марочко: западнее Артёмовска ВСУ создают ложные позиции и открывают с них огонь

Он отметил, что ложные позиции ВСУ были выявлены российскими разведчиками. Боевики сооружают их около трассы Артёмовск — Часов Яр и устанавливают там бутафорские огневые средства.

Чтобы придать позициям правдоподобность, периодически ВСУ открывают с них огонь по наступающим подразделениям армии России из "кочующих огневых средств", добавил собеседник издания.

Ранее в Сети появилось первое видео с танками Leopard, которые прибыли на Украину из Польши вместе с польскими экипажами.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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