Марочко: западнее Артёмовска ВСУ создают ложные позиции и открывают с них огонь

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западнее Артёмовска (Бахмута), в районе населённого пункта Хромовое, украинские формирования создают ложные позиции, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения военных РФ. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС в субботу.

Он отметил, что ложные позиции ВСУ были выявлены российскими разведчиками. Боевики сооружают их около трассы Артёмовск — Часов Яр и устанавливают там бутафорские огневые средства.

Чтобы придать позициям правдоподобность, периодически ВСУ открывают с них огонь по наступающим подразделениям армии России из "кочующих огневых средств", добавил собеседник издания.

Ранее в Сети появилось первое видео с танками Leopard, которые прибыли на Украину из Польши вместе с польскими экипажами.