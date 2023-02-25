Западнее Артёмовска (Бахмута), в районе населённого пункта Хромовое, украинские формирования создают ложные позиции, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения военных РФ. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС в субботу.
Он отметил, что ложные позиции ВСУ были выявлены российскими разведчиками. Боевики сооружают их около трассы Артёмовск — Часов Яр и устанавливают там бутафорские огневые средства.
Чтобы придать позициям правдоподобность, периодически ВСУ открывают с них огонь по наступающим подразделениям армии России из "кочующих огневых средств", добавил собеседник издания.
Ранее в Сети появилось первое видео с танками Leopard, которые прибыли на Украину из Польши вместе с польскими экипажами.
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